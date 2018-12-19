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Bursaspor Esports, Pilter’ı kadrosuna dahil etti

Bursaspor yeni sezon kadrosuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 12:01
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Bursaspor Esports, Pilter’ı kadrosuna dahil etti

Ekip, geçtiğimiz yıl yedek oyuncusu Hakan “Pilter” Yüksel ile anlaştı. Genç yeteneklerden olan Pilter, ÇİLEKLER ile başlayan serüvenine Team Cappadocia ile devam etmişti.

Geçen sene fazla oyunda göremediğimiz genç yetenek bu yıl Bursaspor’da nişancı rolünde oynayacak. Takımın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan bu tweet ile duyuruldu:

Yeni sezona Bursaspor geçen sene kurduğu gibi genç ve dinamik bir kadro mu izletecek, merakla bekleniyor. (Playerbros)

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