Bursaspor Esports menajeri takım oyuncularını değerlendirdi

Vezni gönderisinde takım oyuncularını tek tek değerlendirirken, performansları hakkında da konuştu. “Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirmedik.” diyen Vez, gelecek sezon daha uzun bir hazırlık dönemi geçireceklerini belirtti.

Takımdaki bir diğer sorunun oyun içi karar mekanizması olduğunu belirten menajer, “İletişimi yüksek bir kadro kurmaya çalışacağız.” dedi. İşte Bursaspor Esports Menajeri Vez’in açıklamasının tamamı:

“Herkese selam,

2019 Yaz Mevsimi için aktif çalışmalara başladığımıza göre geçmiş mevsimle alakalı birkaç açıklama yapayım dedim.

Öncelikle, sezon öncesi dönemi ve hazırlık sürecini iyi değerlendiremedik. Stratejik anlamda ise istediğimiz noktaya sezon boyunca ulaşamadık. Sezon sonuna doğru ili ile anlaşarak aradığımız koçu bulduk ve gelecekte bu tarz sorunları tekrar yaşamayacağımıza eminim.

Bir diğer sorunumuz, oyun içi karar mekanizması ve iletişim konusundaydı. Önümüzdeki mevsim için kadromuzu kurarken uzun bir tryout döneminden geçerek mümkün olduğu kadar oyun tarzı uyumlu ve iletişimi yüksek bir kadro kurmaya çalışacağız. Kalan iletişim sorunlarını ise erkenden çözmeye odaklanacağız.

Kadromuz ve oyuncularımızla alakalı:

BURolia

Takım olarak kötü performansımıza rağmen bireysel anlamda ortalama/ortalamanın üstünde bir Türk üst koridor oyuncusu olduğunu kanıtladı diye düşünüyorum. Çok yapıcı, tiltproof, çalışkan, yüksek potansiyelli ve gelişime açık bir oyuncu olduğunu tüm dürüstlüğümle söyleyebilirim.

Steve Murphy

Ayrılıkların ardından as takımda boy gösteren genç ormancımız önümüzdeki mevsim de akademi takımımızda oynamaya devam edecek. Bu mevsim oynadığı AL ve ŞL maçlarının kendisine çok şey kattığını düşünüyorum, sıkı bir şekilde çalışmaya devam ederse önümüzdeki mevsimlerde adını en iyi Türk ormancılar arasına yazdıracağı konusunda bir şüphem yok.

Zwyroo

Güç patlamaları etrafında, objektif odaklı oynayan bir oyuncu olduğu için ve çoğu zaman geri düştüğümüz için –dışarıdan bakan gözlere– olduğundan çok daha kötü bir oyuncu gibi gözüktü. Bireysel olarak tek gerçek eksiğinin deneyim olduğunu düşünüyorum. Mağlubiyetleri, kötü geçen maçları çalışma motivasyonuna kanalize edebilen bir oyuncu. Uluslararası seviyede üst düzey bir oyuncu olma potansiyeline sahip, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.

Invoker

Steve Murphy gibi, Invoker da ayrılıkların ardından as takımda forma şansı buldu. Kendisini henüz gösterememiş olsa da sıkı çalışma ve doğru koçlukla iyi yerlere gelecektir. As takım için henüz erken olsa da kış mevsiminde Wolf gibi oyunculara karşı oynamış olması gelişimi adına büyük değer taşıyor.

Pilter

Pilter’ın çok iyi bir mentale sahip olduğu dışında bir şey söylemek oldukça güç. Geçtiğimiz mevsim Auspex (destek rolünde ilk mevsimini geçiren eski koç & ormancı), Viking (ormancı), Crossman (mid) ve Invoker (akademi oyuncusu) ile ŞL’de oldukça zorlu koridor safhaları geçirdi.

Son olarak, başta Sefa Kuru olmak üzere tüm yönetim ekibimize, koç ekibimize ve oyuncularımıza kötü sonuçlara/zorlu mevsime rağmen pozitif, yapıcı kaldıkları ve güzel bir çalışma ortamı sağladıkları için teşekkür ederim.”