Bursaspor Esports destek oyuncusunu buldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımlarından Bursaspor Esports, destek oyuncusu Burak “Crossman” Salt ile anlaştı. Sezon başında destek oyuncusu Salih “Auspex” Kızıldağ ile anlaşan ekip alınan kötü sonuçlar nedeniyle tecrübeli oyuncu ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası as kadroda destek bulunmadığından dolayı bir maç takım ormancısı Viking destek oynarken, diğer maçı ise akademi takımı destek oyuncusu Invoker oynadı.

Maçlar sonrası destek arayışına devam eden yeşil-beyazlı ekip bugün resmi sosyal medya hesaplarından yeni oyuncusu açıkladı. Verilen bilgilere göre ekip, daha önce ligimizde oynadığı takımlarda orta koridor olarak yer alan Crossman ile anlaştığını açıkladı. Crossman ligin altıncı haftasından itibaren Bursaspor için mücadele edecek.

Daha önce hangi takımlar oynamıştı?

Profesyonel oyunculuk kariyerine EURONICS Gaming’de başlayan oyuncu ligimizde Team AURORA, Team Turquality, SuperMassive TNG, Atlas eSports ve P3P eSports takımlarında yer alırken son olarak Unicorns of Love Akademi takımında şans bulmuştu. (Playerbros)