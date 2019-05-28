Bursaspor en kötü sezonunu geçirdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig’e veda eden Bursaspor, ligin 18 takımla oynanılmaya başlandığı dönemden beridir en kötü sürecini geride bıraktı. Bireysel performansta ise oyuncular, lig ortalamasının oldukça aşağısında kaldı.

Spor Toto Süper Lig’i 37 puanla 16’ncı sırada tamamlayan ve ligden düşen Bursaspor, 18 takıma geçilen 1994/95 sezonundan itibaren, son 25 sezonunun en kötü dönemini geçirdi. Bu süreç içerisindeki en az puan aldığı ve en az gol attığı sezonu geride bırakan yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda ligde de 18 takım arasında en az rakip fileleri havalandıran ekip oldu. Tarihinde ikinci kez küme düşen Bursa temsilcisi, daha önce de 2003/04 sezonunda alt lige düşmüş, 2 sezon burada mücadele etmesinin ardından Süper Lig’de yeniden yükselmişti.

EN FAZLA FORMA GİYEN OYUNCULAR

Süper Lig’de Bursaspor, 31 farklı oyuncuya şansı. Sezonun en fazla forma giyen oyuncusu Aytaç Kara oldu. Deneyimli orta saha, 32 maçta ter dökerken 2 bin 827 dakika sahada kaldı. Aytaç’ı 2 bin 700 dakika ile kaptan Ertuğrul Ersoy ve 2 bin 543 dakika ile Stephane Badji takip etti. Aytaç’ın ardından en fazla maça çıkan Allano Lima; 31 mücadelede forma giymesine karşın bin 872 dakika süre alabildi ve yeşil beyazlı ekibin en fazla forma giyen 9’uncu futbolcusu oldu.

TEK KIRMIZI KART SON MAÇTA

Bursaspor, ligde sezonu 77 sarı kart ve 1 kırmızı kart ile tamamladı. Tek kırmızı kartı, sezonun son maçında Malatya deplasmanında Diafra Sakho gördü. En hırçın oyuncu olarak ise Aytaç Kara dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu sezonu 12 sarı kart ile tamamlayarak, takımının en fazla kart gören oyuncusu oldu. Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji ve Allano Lima da 8’er kez sarı kartla cezalandırıldı. 10 farklı oyuncu, gördükleri kartlar nedeniyle bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

EN GOLCÜ İSİM AYTAÇ

Ligin en az gol atan ekibi olan Bursaspor’da 13 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. En fazla gol Aytaç Kara’dan geldi. Orta saha oyuncusu, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Aytaç’ı lig genelinde 4 golle santrfor Umut Nayir takip etti. Iasmin Latovlevici ve Diafra Sakho 3 golde kaldı. Takım içerisinde en fazla asist yapan oyuncu da Allano Lima oldu. Brezilyalı oyuncu 3 golün hazırlayıcısıydı. Bursaspor’da 9 farklı oyuncu asist gerçekleştirdi.

LIMA SONRADAN DAHİL OLDU

Bursaspor, sezon boyunca iki farklı teknik direktör ile çalıştı. Samet Aybaba ile sezona başlayan yeşil beyazlı ekip, Mesut Bakkal ile ligi düşerek bitirdi. Sezon genelinde 98 kez oyuncu değişikliği yapıldı. 14 maçta sonradan oyuna dahil olan Lima, en fazla sonradan oyuna giren oyuncu oldu. Lima’yı bu noktada 12 maç ile Umut Nayir, 9 maç ile de Tunay Torun takip etti. En fazla oyundan çıkarılan isim ise Tunay Torun oldu. Deneyimli oyuncu 15 maçta saha kenarına alındı, ayrıca Henri Saivet 14, Yusuf Erdoğan da 11 kez yine kulübeye alınan oyuncular oldu.