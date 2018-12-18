Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Dorukhan Toköz, Umut Meraş...

Hepsinin ortak noktası 1. Lig’den transfer oldukları takımlarda birer yıldız haline gelmeleri.

Bu durumu göz önünde bulunduran ve transferde uygun maliyetli isimlere yönelmeyi planlayan Bursaspor’un hedefindeki isim Ümraniyespor’daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emircan Altıntaş. Bu sezon 15 maçta 3 gol, 2 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için Samet Aybaba’nın yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Sözleşmesi devam eden Emircan’la ilgili iki kulüp yetkililerin önümüzdeki günlerde masaya oturması gündemde. Emircan’la Gençlerbirliği ve Alanyaspor da yakından ilgileniyor.