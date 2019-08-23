Bursaspor efsanesi Batalla artık ölümsüz

Bursaspor’un efsane 10 numarası çelikten heykelle ölümsüzleştirildi. Bursaspor’un şampiyonluk kadrosunda yer alan ve oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli Pablo Martin Batalla’nın, bire bir ölçülerinde paslanmaz çelik malzemeden heykeli yapıldı. Kulübün eski yöneticilerinden Hakan Dinçtürk ile metal üzerine faaliyet gösteren atölye sahibi arkadaşı Rıdvan Sevim’in tasarladığı, kulübün kuruluş yılından esinlenerek 1963 parçadan ürettikleri Batalla ve timsah heykelinde bin 200 kilogram paslanmaz çelik kullanıldı.

Heykel, Batalla’nın şampiyonluk maçındaki golü sonrası yaşadığı sevinç ile taraftarları temsil eden timsahın birbirlerine koştukları görüntüsünü oluşturacak şekilde karşılıklı olarak yerleştirilecek. Heykelin dikileceği yer ise henüz belirlenmedi.