Bursaspor - Düzcespor: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Bursaspor 13'ncü hafta maçında, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Düzcespor ile golsüz berabere kaldı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Alper Oran, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Abdullah Tazgel (Dk. 46 Kerem Kök), Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Kubilay Sönmez, Enver Cenk Şahin, Samet Bozkurt , Mustafa Genç (Dk. 68 Eren Tunalı), Emre Tepegöz (Dk. 88 Bilal Güney), Melih Sağlam (Dk. 79 Barış Dalkıran), Berat Altıniş (Dk. 68 Ömer Görgüç)

DÜZCESPOR: Eren Aydın - Doğan Can Otman, Erçin Ilgaz, Recep Kalkan, Osman Boz, Hasan Küçcük (Dk. 72 Emre Gündoğdu), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ (Dk. 72 Altar Han Hidayetoğlu), Çınar Tarhan, Timur Kosavalı

SARI KARTLAR: Emre Tepegöz (Bursaspor), Doğan Can Otman (Düzcespor)

BURSA, (DHA)



