Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor ’da Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeni sezonun yeşil-beyazlı takım için hayırlı olmasını diledi. Afyon deplasmanında oynanacak sezonun ilk maçı öncesi bir açıklama yapan Divan Yönetim Kurulu Başkanı Sakder, bu dönemde camia olarak kenetlenerek Bursaspor'a sahip çıkılmasını istedi.

“Her şeye rağmen umutlu olmalıyız”

Mali imkansızlıklar nedeniyle transfer tahtasının açılamadığını kaydeden Sakder, “Her şeye rağmen umutlu olmalıyız. Teknik heyetimiz ve genç kadromuza güvenmeliyiz. Kulüp olarak zor günlerden geçiyoruz. Tüm Bursa kenti olarak birlik olmalı ve kenetlenmeyiz" dedi.

Sponsorlara teşekkür

Bursaspor Yönetim Kurulu olarak başlatılan 'Armana Sarıl’ ve ‘Yadigar Formaları' kampanyalarına katılanlara teşekkür eden Galip Sakder, "Loca satışlarımız başladı. İş dünyasının loca satın alarak Bursaspor'a katkı sağlamasını istiyoruz. Bu zor günlerde forma sırt sponsoru olan Atış Şirketler Gurubu'nun sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek olan Meditown, forma göğüs sponsoru olan Zeplinx ve kol sponsoru olan Onur Zincir Marketleri’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

50 bin TL’lik destek

Bursaspor Yönetim Kurulu’nun ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın her konuda büyük çaba sarf ettiğini belirten Sakder, aile şirketleri Altınpark Lunapark olarak kampanyalara 50 bin lira bağış yaparak katılacaklarını belirterek, tüm Bursasporluları kampanyaya destek olmaya davet etti.

İHA