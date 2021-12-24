Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor Kulübü tüzüğü gereği divan kurulunun üç ayda bir toplandığını belirterek, tüm üyeleri yeni yılın ilk toplantısına davet etti.

Yine Bursaspor Kulübü tüzüğü gereği Bursaspor Denetim Kurulu tarafından hazırlanacak son 6 aylık gelir ve gider durumu ile kulübün genel mali durumu raporunun divan kurulu üyelerine sunulacağını açıklayan Sakder, ayrıca kulübe 2002 yılında üye olan ve divan üyeliği hakkını elde eden 31 yeni üyenin de toplantıya davet edileceğini söyledi.

İHA