Bursaspor -Demir Grup Sivasspor CANLI

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, Demir Grup Sivasspor karşısında kritik bir maça çıkıyor. Haftalardır galibiyete hasret kalan yeşil beyazlılar, 24 puanla küme düşme hattında yer alırken, Sivas temsilcisi ise 31 puanla 8’inci basamakta bulunuyor.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

Dk.6 GOL! Sivasspor, Delvin N'Dinga'nın uzun pasında savunmanın arkasına kaçan Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Dk.19 GOL! Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Abdullahi Shehu, müthiş bir kafa golüyle Bursaspor'a beraberliği getirdi: 1-1

Bursaspor - Demir Grup Sivasspor ilk 11'ler

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Aytaç Kara, Stephane Badji, Abdullahi Shehu, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Delvin N'Dinga, Fousseni Diabete, Emre Kılınç, Arouna Kone (12' Erdoğan Yeşilyurt)

Hakem: Mete Kalkavan

Bursaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ligin 24’üncü haftasında karşı karşıya gelen iki ekibin bu zorlu randevusu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanıyor ve saat 16.00’da başladı. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetirken yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapıyor.

TARAFLAR ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Süper Lig’de iki ekip bugüne kadar 25 maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde taraflar 11’er galibiyet elde ederken, geride kalan 3 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede ise 2-0’lık sonuçla gülen taraf Demir Grup Sivasspor olmuştu. Bursaspor, Sivas ekibini daha önce ise 11 Süper Lig maçında evinde ağırladı. Bu maçların 7’sinden galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, 3 karşılaşmada da rakibine mağlup oldu ve 1 maçta taraflar puanları paylaştı.

EVİNDE GALİBİYETE HASRET

Ligde son 9 haftadır galibiyet elde edemeyen Bursaspor, iç sahada da kazanamıyor. Yeşil beyazlılar son olarak ligin 14’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u sahasında 2-1 yenerken, sonraki 5 maçında galibiyete ulaşamadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samet Aybaba’nın öğrencileri, Sivas ekibi karşısında da kazanamazsa arada geçen 40 yılın ardından bir ilke imza atacak. Bursaspor son olarak, 1978 yılının Nisan-Kasım aylarında evinde üst üste 6 maç kazanamamıştı.