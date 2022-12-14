Bursaspor, dar alanda çift kale maç yaptı

TFF 2. Lig’in 19. haftasında evinde Nazilli Belediyesporile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.