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Bursaspor, dar alanda çift kale maç yaptı

Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanda dar alanda çift kale maç yaptı.

14 Aralık 2022, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
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Bursaspor, dar alanda çift kale maç yaptı

TFF 2. Lig’in 19. haftasında evinde Nazilli Belediyesporile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.

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