Bursaspor, dar alanda çift kale maç yaptı

TFF 2. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor , öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk-kuvvet hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.