Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, 25’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak olan bu mücadele saat 14:00’te başlayacak. Kritik randevuda Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Gökmen Baltacı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özer Özden.

BURSASPOR, LİDERİN 8 PUAN GERİSİNDE

Hafta içerisinde oynanan maçlarda sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, 40 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Deplasmanda Adanaspor’u 1-0 yenen Cesar Grup Ümraniyespor ise puanını 35’e yükseltirken, 8’inci basamakta bulunuyor. Lider Hatayspor ile arasında 8 puan fark bulunan Bursaspor, mutlak galibiyetle kazanmayı amaçlarken; İstanbul temsilcisi ise yeşil beyazlılar ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

TÜM MAÇLARI BURSASPOR KAZANDI

İki ekip bugüne kadar 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların tümünü Bursaspor kazandı. 2016/17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) iki ekip aynı grupta yer alırken; Bursa temsilcisi, rakibini Bursa’da 3-0, deplasmanda ise 1-0 yendi. Bu sezonun ilk yarısında yine Bursa’da oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla yeşil beyazlılar oldu.

GOL SİLAHLARI VAR

İki ekibin de zorlu maç öncesinde önemli gol silahları bulunuyor. Bursaspor’da son maçta da gol sevinci yaşayan Yevgen Seleznov, ligdeki 8 golüyle takımın en golcü ismi olurken; Kubilay Kanatsızkuş ise 6 gol kaydetti. Cesar Grup Ümraniyespor’da ise Emircan Altıntaş’ın 11 golü bulunurken; Ghislain Gimbert de 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

ÜMRANİYESPOR’A KAN DEĞİŞİKLİĞİ YARADI

3 maçlık mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine giden Cesar Grup Ümraniyespor’da Sait Karafırtınalar yönetimindeki 3 maçta yenilmedi. Karafırtınalar yönetimindeki ilk maçında Boluspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Keçiörengücü’nü 2-0 ve Adanaspor’u da 1-0 yendi. Bursaspor ise, 2 maçlık galibiyet serisinin ardından son 2 maçında kazanamadı. Bu süreçte yeşil beyazlılar; BB Erzurumspor’a deplasmanda 2-1 kaybederken, evinde Altay ile 1-1 berabere kaldı.

EVİNDE ETKİLİ

Evinde etkili bir görüntü çizen İstanbul ekibi, puanlarının önemli bir kısmını iç sahada aldı. İstanbul temsilcisi, evindeki 12 maçta 24 puan toplarken, sahasındaki son 5 maçında da 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Bursaspor ise deplasmanda oynadığı 12 maçta 17 puan toplayabildi. Deplasmanda oynadığı mücadelelerde istikrarsız sonuçlara imza atan yeşil beyazlılar, son 5 deplasman karşılaşmasında 2’şer galibiyet ve mağlubiyetle bir beraberlik aldı.

DHA