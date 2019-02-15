Spor Toto Süper Lig’de 22'nci hafta mücadelesinde Bursaspor ile Çaykur Rizespor, kozlarını yarın Bursa’da paylaşacak. Yeşil-beyazlılar 24 puan ile haftaya girerken, Karadeniz ekibi ise 2 puan gerisinde 22 puanda bulunuyor. Özellikle kazanan ekibin önümüzdeki haftalar adına avantaj yakalayacağı karşılaşma için her iki takım da hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

32'NCİ RANDEVUYA ÇIKIYORLAR

Bugüne kadar Bursaspor ve Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 31 kez karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerin 14’ünü kazanırken, Karadeniz ekibinin yüzü 12 maçta güldü. Geride kalan 5 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Evinde rakibine dikkat çekici bir üstünlük kuran Bursaspor, Karadeniz ekibini ağırladığı Süper Lig’deki 15 maçın 11’ini kazanırken, yalnızca bir kez kaybetti ve diğer 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Bursaspor, Çaykur Rizespor’a en son evinde 28 Ağustos 1988 yılında mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, 30 yıldır sahasında kaybetmiyor.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bu zorlu mücadele öncesinde özellikle Bursaspor’da önemli eksikler bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş sahada olamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında sarı kart görerek kart cezalısı durumuna düşen Aytaç Kara da forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Petrucci ve kart cezalısı Saadane, Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

BURSA KAZANAMIYOR, RİZE FORMDA

İki takımın son maçlarına bakıldığında Çaykur Rizespor’un formda görüntüsü dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanında başlayan ve bu maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, son 4 karşılaşmasının 3’ünü kazandı ve 1 kez berabere kaldı. Aynı zamanda Çaykur Rizespor deplasmandaki son 2 maçında da 3 puana ulaştı. Bursaspor ise 7 maçtır galip gelemiyor. Ligde son galibiyetini Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u yenerek alan yeşil-beyazlılar sonraki 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



