Bursaspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor, güçlü rakibini Aatif ve Azubuike'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan toplayarak ligde kalma yolunda dev bir adım attı.

Maçtan dakikalar:

karşılaşma başladı.

12. dakikada Bursaspor'un rakip yarı alanda kullandığı serbest vuruş sonrası topu kapan Rizespor, Boldrin'le kontra atağa çıktı. Rakip ceza alanına kadar hızla topu süren Boldrin, karşı karşıya pozisyonda Aatıf'ı gördü. Aatıf da topu boş ağlara yolladı: 0-1

Aatıf Chahechouhe, Çaykur Rizespor formasıyla ilk golünü kaydetti.

17. dakikada rakip yarı alanda çok iyi paslaşan Rizespor, Aatıf'la etkili geldi. Ceza alanı ön çizgisinde topu sağına çeken Aatıf'ın yerden şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Saivet ortaladı, kale alanı içinde Abarhoun'un yaptığı ters vuruşta top direğin yanından kornere çıktı.

30. dakikada Bursaspor'da sarı kartı da bulunan Ramazan Keskin yerini Abdullahi Shehu'ya bıraktı.

Bursaspor'da Üst üste birkaç top kaybı yapan Yusuf Erdoğan, tribünlerden gelen tepkiler üzerine eldivenlerini fırlatarak oyundan çıkmak istedi. Yusuf'u arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. 35. dakikada Bursaspor'da Yusuf Erdoğan kenara alındı, yerine Burak Kapacak oyunda. Direkt olarak soyunma odasına yönelen Yusuf Erdoğan'ı yedek bekleyen takım arkadaşları kulübeye getirdi.

36. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Barış Yardımcı'nın ortasında kale alanı içindeki Umut Nayir kafayı vurdu, kaleci Gökhan çizgi üzerinde topu kontrol etti.

İlk yarı, konuk ekip Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Çaykur Rizespor'un ikinci yarının hemen başında kazandığı köşe vuruşunda Aatıf ortaladı, Abdullah'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

47. dakikada Bursaspor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza alanında oluşan karambolde top son olarak kaleci Gökhan'da kaldı.

63. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu almak isteyen kaleci Gökhan, takım arkadaşı Morozyuk'la çarpıştı. Her iki oyuncu da yerde kalırken sağlık ekipleri sahaya davet edildi.

70. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin yerini Musa Çağıran'a bıraktı.

72. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topu alan Lima soluna çekti ve sert vurdu, kaleci Gökhan defanstan da seken topu güçlükle çeldi.

78. dakikada kendi yarı alanında topu kapan Çaykur Rizespor, Vedat'la hızlı çıktı. Vedat'ın ceza alanına girmeden çektiği şutta kaleci Muhammed'in tokatladığı topu ceza alanında kontrol eden Azubuike düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-2

86. dakikada Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy ve Lima arasında saha içinde kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek ligde kalma yolunda dev bir adım attı.

Takım kadroları

Bursaspor: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Ramazan, Lima, Yusuf, Saivet, Umut Nayir

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah, Awaziem, Moroziuk, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Umar, Boldrin, Aatif, Muriqi

Bursaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

32'NCİ RANDEVUYA ÇIKIYORLAR

Bugüne kadar Bursaspor ve Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 31 kez karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerin 14’ünü kazanırken, Karadeniz ekibinin yüzü 12 maçta güldü. Geride kalan 5 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Evinde rakibine dikkat çekici bir üstünlük kuran Bursaspor, Karadeniz ekibini ağırladığı Süper Lig’deki 15 maçın 11’ini kazanırken, yalnızca bir kez kaybetti ve diğer 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Bursaspor, Çaykur Rizespor’a en son evinde 28 Ağustos 1988 yılında mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, 30 yıldır sahasında kaybetmiyor.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bu zorlu mücadele öncesinde özellikle Bursaspor’da önemli eksikler bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş sahada olamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında sarı kart görerek kart cezalısı durumuna düşen Aytaç Kara da forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Petrucci ve kart cezalısı Saadane, Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

BURSA KAZANAMIYOR, RİZE FORMDA

İki takımın son maçlarına bakıldığında Çaykur Rizespor’un formda görüntüsü dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanında başlayan ve bu maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, son 4 karşılaşmasının 3’ünü kazandı ve 1 kez berabere kaldı. Aynı zamanda Çaykur Rizespor deplasmandaki son 2 maçında da 3 puana ulaştı. Bursaspor ise 7 maçtır galip gelemiyor. Ligde son galibiyetini Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u yenerek alan yeşil-beyazlılar sonraki 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



