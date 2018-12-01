Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İlk yarım saatte iki takım da ciddi pozisyon üretmekte zorlanırken kilidi açan isim 35'inci dakikada Umut Meraş oldu. Aytaç Kara'nın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topa iyi yükselen Umut, indirdiği topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

Devre arasına bu skorla gidilecekmiş gibi görünürken 45+3'te Taylan Antalyalı'nın vuruşunda Aurelien Chedjou'ya çarpan top ağlarla buluştu ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kronometreler 60'ıncı dakikayı gösterirken Allano'nun ortasında Iasmin Latovlevici topu yeniden filelerle buluşturdu ve Bursaspor, yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bursa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 19'a yükseltti. Konuk ekip Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

24. dakikada Thy’nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Özer tam topa vuracakken defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Meraş’ın uzun kullandığı taş atışında ceza sahası içinde Nayir’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

33. dakikada Özer’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thy, iyi bir vuruş yapamayınca Okan kolayca topun sahibi oldu.

35. dakikada Aytaç’ın kendi sahasından gönderdiği topa yükselen Umut, indirdiği topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Latovlevici'nin yaptığı ortaya yükselen Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı.

45+3. dakikada Leo'nun uzun yaptığı ortaya iyi yükselen Taylan'ın gönderdiği top Chedjou'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Umut Meraş ile verkaç yaparak ceza sahasının önünden şutunu çeken Badji'nin vuruşu auta çıktı.

59. dakikada Lima’nın yaptığı ortayı iyi takip eden Latovlevici, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

78. dakikada Aytaç’ın kafa ile aşırttığı topu önünde bulan Lima’nın vuruşu auta çıktı.

85. dakikada Latovlevici’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada İbrahim’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Egemen’in kafa vuruşu az fakla auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Bursaspor: Okan Kocuk xxx, Barış Yardımcı xx (Burak Kapacak dk. 46 xx), Aurelien Chedjou xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx (Allano Lima dk. 59 xxx), Henri Saivet xx (Ramazan Keskin dk. 89 ?), Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Samet Aybaba

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Auremir xx, Egemen Korkmaz xx, Lokman Gör xx, Leo Schwechlen xx, İbrahim Akdağ xx, Jasmin Suck xx, Özer Hurmacı xx (Ridge Munsy dk. 77 xx), Taylan Antalyalı xx (Moussa Kone dk. 64 xx), Gilles Christ Sunu xx (Erhan Çelenk dk. 71 x), Lennart Thy xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Umut Meraş (dk. 35), Latovlevici (dk. 59) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Burak Kapacak (Bursaspor), Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor)