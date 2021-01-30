Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirebilir

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un yarın oynayacağı Altınordu maçının önemi bir kat daha arttı. Yeşil-beyazlı takım, İzmir temsilcisine karşı alacağı galibiyet durumunda bu sezon ilk kez play-off barajı içinde yer alabilecek. Bursaspor’un 1 puan üstünde yer alan Ankara Keçiörengücü’nün bugün Ankaraspor’a 1-0 yenilmesinin ardından yeşil-beyazlı takımın ilk 6’ya girebilme ihtimali doğdu. 30 puanı bulunan Bursaspor’un, 18 hafta boyunca en iyi derecesi 7’ncilik olmuştu. Transfer yasağını hem sezon başında hem de devre arasında kaldıramayan yeşil-beyazlılar, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesine rağmen, üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

Bursaspor - Altınordu maçı yarın akşam saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

İHA