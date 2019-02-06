Bursaspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Bursaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

06 Şubat 2019, Çarşamba 17:43
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Bursaspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Yeşil-beyazlı takımda 9 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. 

Timsah, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. 

İHA

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