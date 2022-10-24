Türk basketbolunun önemli temsilcilerinden Frutti Extra Bursaspor , iklimlendirme sektörünün lider markalarından COPA, ile sponsorluk anlaşma imzaladı. 19 Ekim 2022’de gerçekleşen Frutti Extra Bursaspor’un İspanyol ekibi Joventut Badalona’yı ağırladığı EuroCup maçının devre arasında ise forma töreni yapıldı. Forma töreni Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin ve Genel Menajer Nedim Yücel ile COPA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler ve Genel Müdür Oktay Erdinç’in katılımıyla gerçekleşti.

Frutti Extra Bursaspor, COPA’nın 2022-2023 sezonunu kapsayan forma sponsorluğuyla hem EuroCup’ta hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde önemli başarılar kazanmayı hedefliyor.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç: “ COPA olarak kurulduğumuz günden beri spor ve sporcunun yanında olmayı önemsiyoruz. Bursalı bir firma olarak, büyüdüğümüz, geliştiğimiz ve dünyaya açıldığımız bu topraklara hizmet etme sorumluluğunu da taşıyoruz. Şirketimiz, şehrimizin birçok branşındaki spor kulüplerine ve sporcularına destek verdi, vermeye de devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin en güçlü ekiplerinden biri olan Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı’nın forma sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz. Güzel bir sezon geçireceğine inanarak Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı’na başarılar diliyorum.” dedi.



