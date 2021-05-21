“Öncellikle Bursaspor’un ekonomisini düzelteceğiz”

Bursalı ve Bursaspor sevdalısı olarak ekonominin düzelmesi için kalıcı gelirler sağlayacak çeşitli projeleri olduğunu belirten Serdar Acarhoroz, elektrik borcu için yapmış olduğu ödemeyi Bursaspor’a hibe ettiğini açıkladı. “Bursaspor’a gönül veren iş arkadaşlarım ve paydaşlarımızla birlikte kira, doğalgaz gibi acil giderleri karşılayabiliriz. Tüm bu ödemelerden tamamen biz mesul olacağız, Bursaspor’u bağlayan herhangi bir unsur olmayacak. Bursaspor’un parası Bursa halkınındır.”

“Bursaspor maçları ücretsiz olacak”

Bursaspor’un ekonomisini dengelemek için kalıcı gelirler elde edilmesi sağlanacak. Reklam gelirlerini artırmak için dış cephe düzenlemeleri yapılacak. Ücretsiz giriş imkanı sunularak taraftar sayısı tam stat kapasitesi olan 40 bine çıkarılacak. Bu sayede reklam gelirlerinin de artması sağlanacak. Federasyon’a yapılacak ödeme reklam gelirleriyle yapılacak. Stadın alt kısmındaki dükkanların tam kapasiteyle değerlendirilerek düzenli ve kalıcı gelir elde edilmesi gibi çok sayıda projeler geliştirdiklerini belirtti. Locaların satışının şimdiden yönetimdeki ve iş dünyasındaki arkadaşları tarafından tamamlandığını da açıkladı.

“Transfer tahtası açılacak!”

Transfer tahtası açılacağını belirten Serdar Acarhoroz, “Şu ana kadar özverili davranan hiçbir futbolcumuzu vermek istemeyiz. Biz onlara tecrübeli isimlerle destek olmayı istiyoruz. Ancak futbolcumuz gitmek isterse ve bu Bursaspor’a da katkı sağlayacaksa ortak kararlar alınabilir” dedi.

“İsim önerimiz Bursa’nın milli otomobili TOGG olacak”

Türkiye'nin ilk yerli, milli ve elektrikli otomobiline ev sahipliği yapan Bursa'ya en yakışır ismin de TOGG olduğunu, karşılıklı sağlanan destekle ekonomik denge sağlanacağını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na TOGG isim hakkını almak için gerekli görüşmelerin başlatıldığını da açıkladı.

“2 ünlü futbolcuyla protokol imzaladık”

Bursaspor Başkan adayı Serdar Acarhoroz kariyerinde 7 sezon CSKA Moskova, 80 defa Sırbistan milli takımında forma giyen, 16 kupa şampiyonluğu, 100 golü olan 2 kanatta oynayabilen yıldız oyuncu Zoran Tosic ve genç yıldız adayı Finlandiya Milli takımının genç yeteneklerinden 22 yaşındaki Jasin Assehnoun ile ön protokol imzalandığını da açıkladı. Bursaspor’un eski futbolcusu Fernandao ile görüştüklerini ve anlaştıklarını söyleyen Acarhoroz, “FIFA, Temmuz ayına kadar Fernandao’nun transferine izin vermediği için transfer işlemini askıya aldık” dedi.

“Süper Lig’de ikinci şampiyonluğu hedefliyoruz!”

Bursaspor’un çok büyük bir camia olduğunu, yönetim anlamında olmasa da, Bursaspor’a gönül veren herkesin birleşerek imkanı doğrultusunda elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Serdar

Acarhoroz, “Gelin hep birlikte Bursaspor’u eski günlerine döndürelim, Süper Lig’e ve Avrupa Liglerine taşıyalım” dedi.