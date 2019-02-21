Bursaspor, Başakşehir maçına 3 eksikle hazırlandı

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Bursaspor, maçın hazırlıkları sürdürdü. İdmana, sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk katılmadı

21 Şubat 2019, Perşembe 21:08
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Bursaspor, Başakşehir maçına 3 eksikle hazırlandı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.

Bu akşam kara yoluyla İstanbul’a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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