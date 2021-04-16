Evinde zorlu bir karşılaşmaya çıkan Bursaspor , Royal Hastane Bandırmaspor karşısında uzatmada da olsa kazanmayı bildi. 28’inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Tuğbey´in pası ile birlikte ceza sahasına topla birlikte giren Berat, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Kurtuluş topu çeldi. 45’inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun topta savunmada Ramazan'ın müdahalesi yeterli olmadı. Ceza sahası çizgisinde önünde bulduğu top ile içeriye giren Feyyaz, yerden yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.

Kurtuluş'un çabası...

57’nci dakikada aldığı pas ile ceza sahasına topla birlikte giren Özer, rakibini ekarte ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Özer´in vuruşunda üzerine gelen topa kaleci Kurtuluş sahip oldu. 85’inci dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Burak Kapacak’ın pası ile birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Eren, yaptığı düzgün vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 90+4’üncü dakikada Bursaspor, galibiyet golünü attı. Ceza sahasında topla buluşan Burak Altıparmak’ın içeriye doğru gönderdiği topa gelişine vuran Eren, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1. Karşılaşma bu skor ile sona erdi.