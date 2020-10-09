Bursaspor, Bandırmaspor’la hazırlık maçı yapacak

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Bolu’daki kamp çalışmalarını yarın sonlandırıyor. Covid-19 vakaları sebebiyle kampta hazırlık maçı yapacak takım bulamayan yeşil beyazlılar, Bursa’da Bandırmaspor’la karşı karşıya gelecek.

Covid-19 testlerinde bir sorun çıkmaması halinde Bursaspor ile Bandırmaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kozlarını paylaşacak. Yeşil beyazlı takım da ligin 5. haftasında oynayacağı Balıkesirspor maçının bir anlamda provasını yapmış olacak.

İHA