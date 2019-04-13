Bursaspor ateşle oynuyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, düşme hattından uzaklaşamadı.

Yeşil-beyazlılar, sahasında Trabzonspor’a mağlup olarak hayal kırıklığı oluşturdu. Bu sezon oynadığı oyunu bir türlü skora yansıtamayan ve maç kazanmakta büyük sıkıntı çeken timsah, düşme hattında kaldı. Bugün Göztepe’nin deplasmanda Çaykur Rizespor’u yenmesi halinde Bursaspor, sıralamada bir basamak aşağıya inip, küme düşme hattına girecek.

Son 14 maçta tek galibiyet

Öte yandan çok kötü bir sezon geçiren yeşil-beyazlılar, bu sezon oynadığı son 14 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu müsabakalarda 6 beraberlik elde eden yeşil-beyazlılar, 9 puan toplayabildi.

Bakkal derman olamadı

Yeşil-beyazlı takım ile ilk maçına çıkan teknik direktör Mesut Bakkal da kötü gidişata çözüm bulamadı. Dün Trabzonspor maçında bir çok net pozisyonu harcayan timsahın yeni hocası Bakkal da kaçan goller sonucu büyük üzüntü yaşadı.

İHA