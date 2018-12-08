Samet Aybaba yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen ve Süper Lig'de çıktığı 2 maçı kazanan Bursaspor 15. hafta maçında Bülent Kormaz yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek. Forvet oyuncularının sakatlığı nedeniyle Umut Nayır'ı oynatmaya başlayan Samet Aybaba Antalyaspor maçına da galibiyet için çıkacak. Bu sezonun flaş ekibi Antalyaspor ise üst üste aldığı iki mağlubiyetten sonra Göztepe'yi yenerek moral buldu. Antalyaspor da Bursa deplasmanında galibiyet peşinde.

Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Aralık Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bursaspor - Antalyaspor ilk 11'ler

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Stephane Badji, Ramazan Keskin, Tunay Torun, Iasmin Latovlevici, Henri Saivet, Umut Nayir

Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Chico, Serdar Özkan, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Mevlüt Erdinç, Hakan Özmert

Bursaspor - Antalyaspor maçı bilet fiyatları:

Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1'inci Kategori 150 TL, 2'nci Kategori 125 TL, 3'üncü Kategori 60 TL, 4'üncü Kategori 50 TL, 5'inci Kategori 25 TL, 6'ncı Kategori 25 TL, Misafir 32,50 TL