Samet Aybaba yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen ve Süper Lig'de çıktığı 2 maçı kazanan Bursaspor 15. hafta maçında Bülent Kormaz yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek. Forvet oyuncularının sakatlığı nedeniyle Umut Nayır'ı oynatmaya başlayan Samet Aybaba Antalyaspor maçına da galibiyet için çıkacak. Bu sezonun flaş ekibi Antalyaspor ise üst üste aldığı iki mağlubiyetten sonra Göztepe'yi yenerek moral buldu. Antalyaspor da Bursa deplasmanında galibiyet peşinde.

Bursaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Aralık Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bursaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Bursaspor: Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Ramazan, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç

Bursaspor'da Aytaç Kara cezası nedeniyle oynamayacak. Ayrıca Shehu, Sakho ve Furkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bogdan Stancu ise alacaklarını almadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesh etmişti.

Antalyaspor'da ise cezalı futbolcu bulunmazken Doukara'nın sakatlığ bulunuyor.

Bursaspor - Antalyaspor maçı bilet fiyatları

Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1'inci Kategori 150 TL, 2'nci Kategori 125 TL, 3'üncü Kategori 60 TL, 4'üncü Kategori 50 TL, 5'inci Kategori 25 TL, 6'ncı Kategori 25 TL, Misafir 32,50 TL







