Bursaspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'la karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, topun kontrolünü tamamı ile elinde bulundursa da golleri atan taraf Antalyaspor oldu.

Mücadelenin 37'nci dakikasında Mevlüt Erdinç'in Umut Meraş tarafından düşürülmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Atışı kullanmak için topun başına geçen Serdar Özkan, 38'inci dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve deplasmanda 1-0 öne geçti.

Dakikalar 43'ü gösterirken Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç, topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi ve skor 2-0'a geldi.

Ligde çıktığı son iki maçı da kazanan Bursaspor, ikinci yarıda tüm riskleri almasına rağmen golü bulamadı ve mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten Antalya; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bırakıp puan cetvelinde 3. sıraya yükselirken Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Barış Yardımcı’nın ceza sahasına içine gönderdiği top, kaleciyi geçtikten sonra Umut Nayir’e gelmeden defans tarafından uzaklaştırıldı.

11. dakikada Barış Yardımcı ceza sahası dışarısına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Tunay Torun’un şutu az farkla auta çıktı.

20. dakikada Chico’nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Okan Kocuk kolaylıkla sahip oldu.

33. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç’in şutu farklı bir şekilde auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Keskin’in şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Serdar Özkan’ın şutunda top ve kaleci ters köşelere gitti. 0-1

43. dakikada Serdar Özkan’ın pasıyla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç’in şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

46. dakikada Tunay Torun’un kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Umut Meraş’ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

55. dakikada Tunay Torun’un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

63. dakikada Tunay Torun’un ceza sahasına gönderdiği top defansa çarparak arka direği gitti. Arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş’ın topunu Kaleci Boffin son anda kornere çeldi.

79. dakikada Armel Drole’nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert’in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti.

Bursaspor - Antalyaspor ilk 11'ler

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Stephane Badji, Ramazan Keskin (Allano Lima 46'), Tunay Torun (Yusuf Erdoğan 72'), Iasmin Latovlevici, Henri Saivet, Umut Nayir

Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Chico, Serdar Özkan, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Mevlüt Erdinç (Jean Armel Drole 46'), Hakan Özmert

Hakem: Fırat Aydınus

Sarı Kartlar: Barış Yardımcı (24'), Umut Meraş (37'), Ondrej Celustka (54'), Allano Lima (61')

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı