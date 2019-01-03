Bursaspor Antalya’da hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 21 puan ile 11. sırada tamamlayan Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya’da başladı.

03 Ocak 2019, Perşembe 01:34
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Bursaspor Antalya’da hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in devre arasında Antalya Belek’te kamp yapan Bursaspor hazırlıklarına başladı. Dün akşam saat 20.00’de Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde başlayan antrenman düz koşuyla başladı. Daha sonra set çalışmalarına geçen yeşil-beyazlı futbolcular antrenmanın basına açık olan ilk 20 dakikalık bölümünde böyle çalıştı.

Bursaspor’da Sakho ve Lima izinli olduğu için katılamazken Shehu, Chedjou, Latovlevici ve Badji takımdan ayrı çalıştı. Timsahlarda kadroya genç futbolcular Eren, Abdülkadir, Tuğbey, Deniz, Ahmet ve Furkan dahil edildi. 

Öte yandan Bursaspor, 6 Ocak’ta Hollanda ekibi Maastricht ve 8 Ocak’ta Kastamonuspor ile hazırlık maçı oynayacak. 

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