Bursaspor-Altay maçında 3 gol













2019-2020 Spor Toto 1. liginde mücadele edecek Bursaspor ve Altay, Afyonkarahisar Zafer Stadyumunda hazırlık maçı yaptı. Bursaspor maça, Muhammed Şengezer, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Latovlevici, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş ve Umut Meraş 11 ile sahaya çıktı. Altay ise Bursaspor karşısına sahaya Erhan, Özgür, Gençer, İbrahim, Helder, Anton, Andreas, İbrahim Ali, Leandro ve Hüsamettin 11 ile çıktı. Karşılaşmayı Bursaspor Kulüp Başkanı Mesut Mestan kulüp yöneticileriyle birlikte izledi.

44'üncü dakikada Altay Andreas ile kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

45'inci dakikada rakibinin penaltıyı gole çevirememesinin ardından kontra atağa kalkan Bursaspor, Sedat Dursun ile golü bularak 1-0 öne geçti.

İlk yarı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına yer iki takımda etkili başlasa da golü bulan taraf Altay oldu.

70'inci dakikada Altay kontra ataktan yakaladığı pozisyonu Adreas ile gole çevirerek durumu 1-1 getirdi.

90’ıncı dakikada Bursaspor Ali Akman ile yakaladığı pozisyonu gole çevirerek skoru 2-1’e taşıdı.

Maç Bursaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.