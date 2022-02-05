Bursaspor alt yapısının gizli kahramanı: Hakan Cenkçiler... Uzun yıllardır Yeşil-Beyazlı kulüpte görev yapan Cenkçiler alt yapıdan yetişen bir çok yıldızın keşfedilmesini sağlayan isimlerden...

Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş'in Trabzonspor 'a transferinin ardından Bursaspor gençleri bir kez daha gündeme geldi.

Vakıfköy'de Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler genç yeteneklerin keşfedilmesinde başrolü oynuyor...

Son olarak Trabzonspor'a transfer olan genç yetenekler Hakan Cenkçiler'den helallik isteyerek kulüpten ayrıldı.

Kulübün maddi anlamda zor günler geçirdiği günlerde dahi görevine devam eden Cenkçiler camiada büyük takdir topluyor...

Hakan Cenkçiler futbolcu keşfi ve yetiştirmesi dışında kulübe kazandırılan alt yapı hocalarında da büyük emeği var.



