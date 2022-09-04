Bursaspor, Afyonspor maçının son provasını yaptı

TFF 2. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bu akşam saatlerinde Afyon'da yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Afyon'da kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Afyonspor - Bursaspor maçı yarın saat 20.00’de başlayacak. (İHA)