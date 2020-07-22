Süper Lig yolunda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinin ilk randevusunda iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek mücadele, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak. İrfan Buz’la çıkışa geçen Yeşil-Beyazlılar, güçlü rakibini saf dışı bırakıp finale çıkmaya çalışacak. Erzurumspor’un bir puan gerisinde kalınca, Play-Off’a üçüncü sıradan dahil olan Adana Demirspor da geçen sezon kaçırdığı final biletini cebine koymaya çalışacak.

Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu randevuda İstanbul bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz. Saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı, skor takibi haberimizde olacak.

Bursaspor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Bursaspor: Çağlar, Burak, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Özer, Tayfur, Traore, Burak Kapacak, Seleznov

Adana Demirspor: Kurtuluş, Okan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Aias Aosman, Traore, Hasan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz

Bursaspor - Adana Demirspor maçı öncesi son dakika

Yeşil-Beyazlılar’da kritik maç öncesi eksik yok. En büyük soru işareti hafif sakatlığı bulunan golcü Seleznov’du. Ukraynalı forvetin durumunun son derece iyi olduğu ve teknik direktör İrfan Buz’un şans vermesi halinde sahada olacağı bildirildi.

Lacivert-Mavililer’de Erkan Zengin alarmı verilmişti. Ağrıları bulunan oyuncunun tam olarak iyileştiği ve Bursaspor ile deplasmanda oynanacak kader maçında ilk 11’de yer alabileceği kaydedildi. Adana Demirspor’da başka eksik bulunmuyor.

Rövanş öncesi avantaj peşindeler

Bursaspor ile Adana Demirspor’un dışında bir diğer Play-Off randevusunda Fatih Karagümrük, İstanbul’da Akhisarspor’u ağırlayacak. Çift maç usulü oynanacak eşleşmelerde, rakibine üstünlük kuran iki ekip finalde tarafsız sahada kozlarını paylaşacak. Bursaspor-Adana Demirspor mücadelesinin rövanşı, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de Adana’da oynanacak. Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçının rövanşı da, aynı gün ve saatte Manisa’da yapılacak.

İstikrarsız geçen sezon

Sezona ‘şampiyonluk’ parolasıyla başlayan Bursaspor, istikrarsız geçen normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayarak Play-Off’ta oynama hakkı kazandı. Sezon devam ederken iki kez teknik adam değişikliğine giden Bursa ekibi, son 2 haftada kaybettiği 5 puanın ardından sıralamada geriledi. 3 puanı silinen Bursa temsilcisi, çıktığı 34 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip ağları 49 kez havalandıran Bursaspor, kalesinde 41 gol gördü.

Ligin en golcü takımı Adana Demirspor

Ligin 31’inci haftasında ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor ise sonraki hafta evinde Altay ile 2-2 berabere kalınca koltuğu Süper Lig’e çıkan BB Erzurumspor’a kaptırdı. Bu puan kaybı aynı zamanda Adana ekibinin, ligdeki son 7 maçındaki tek puan kaybı olurken geride kalan 6 maçtan ise galip ayrıldılar. Adana temsilcisi de sezon boyunca iki kez teknik adam değişikliğine gitti. Demirspor, Erzurum ekibinin bir puan gerisinde kalınca, Play-Off’a üçüncü sıradan dahil oldu. Adana Demirspor, 34 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 71 golle ligin en golcü takımı olan Adana ekibi, kalesinde 43 gol gördü.

50’nci randevu

İki ekip, bu mücadele ile 50’nci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 49 randevuda Bursaspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geride kalan 11 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa’da Bursaspor 2-1, Adana’da ise Adana Demirspor sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor, iç saha performansıyla öne çıkıyor

Zorlu randevu öncesinde Bursaspor, iç saha performansıyla öne çıkıyor. Bursa temsilcisi sahasındaki 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplarken; Süper Lig’e yükselen Hatayspor ve BB Erzurumspor’un ardından en iyi iç saha performansına imza atan ekip oldu. Sahasında oynadığı son 7 maçı da kaybetmeyen Bursaspor’un Adana Demirspor’a karşı evinde ezici bir üstünlüğü var. İki takım arasında Bursa’da oynanan 24 maçın 18’ini Bursaspor kazandı. 5 maç berabere biterken Adana Demirspor sadece bir galibiyet elde edebildi.

Son galibiyet 47 yıl önce

Adana Demirspor, Bursa deplasmanlarında dilediği sonuca ulaşamazken, son galibiyetini ise 47 yıl önce elde etti. 23 Aralık 1973’te oynanan -o zamanki adıyla 1’inci Lig- Süper Lig maçını konuk ekip 2-1 kazandı. Sonraki 18 maçta ise Adana ekibi, Bursa’da galibiyet yüzü göremedi. Ancak bu sezon Adana Demirspor en iyi deplasman grafiğine sahip takım konumunda. Deplasmandaki 17 maçında 29 puan toplayan Adana temsilcisi, bu alanda zirvede yer aldı. Son 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Adana Demirspor, bu mücadelelerin de 4’ünü kazanmasını bildi.

Mete Kalkavan'ın yönettiği maçlar

Zorlu randevuda görev alacak Mete Kalkavan, daha önce her iki ekibin de birçok mücadelesinde düdük çaldı. Kalkavan, Bursaspor’un 22 maçını yönetirken; yeşil beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bursaspor’a ve rakibine de birer kez kırmızı kart çıktı. Kalkavan, Adana Demirspor’un ise 10 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 4’er galibiyet ve beraberlik aldı, 2 kez mağlup oldu. Kalkavan, bu karşılaşmalarda Adana Demirspor’un rakibi için bir kez kırmızı karta başvurdu.