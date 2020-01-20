Bursaspor 90+2’de hayat buldu!

Sezona yeniden Süper Lig parolası ile başlayan Bursaspor inişli çıkışlı performans sergilemiş ve ligin ilk yarısındaki 17 maçta 27 puanı hanesine yazdırmıştı. Yeşil- Beyazlılar ikinci devreye galibiyetle başladı. Karagümrük’ü evinde ağırlayan Timsah, İstanbul ekibini 2-1 devirmeyi başardı. Mücadelenin 9. dakikasında tecrübeli oyuncusu Seleznyov’un golüyle 1-0 öne geçen Bursa skoru koruyamadı.

Son söz Kubilay’dan

Yeşil-Beyazlı ekip ilk yarıyı önde kapatsa da Karagümrük 63’te Ndao’nun golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin büyük bir bölümü karşılıklı ataklarla geçti ancak son sözü Bursalı Kubilay Kanatsızkuş söyledi. Genç forvet uzatma anlarında attığı golle Bursa’ya 3 puanı getirdi: 2-1. Bu sonuçla Timsah puanını 30’a yükseltti. Karagümrük ise 23 puanda kaldı.