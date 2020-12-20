Bursaspor 8 günde 11 gol attı

TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Bursaspor, zoru başarmaya devam ediyor. 8 gün önce oynanan Samsunspor maçını 3-0 kazanan yeşil beyazlı takım, bu galibiyetten 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda 120 dakika mücadele etmiş ve Göztepe’yi de 5-4 mağlup etmişti.

Bursaspor bugün de 3-0 geriye düştüğü İstanbulspor deplasmanında maçı çevirerek sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bursa ekibi böylece 8 günde 11 gol atma başarısı gösterirken, sahadan da hiç mağlup ayrılmadı.

İHA