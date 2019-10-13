Bursaspor: 77 - Pınar Karşıyaka: 85

Bursaspor, Basketbol Süper Lig’inin üçüncü haftasında sahasında Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. İzmir ekibi zorlu mücadeleden 85-77 galip ayrıldı.

13 Ekim 2019, Pazar 17:57
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Bursaspor: 77 - Pınar Karşıyaka: 85

Salon: Tofaş Spor Salonu

Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, Musa Kazım Çetin xx, Mehmet Serdar Ünal xx

Bursaspor: Perry Jones xx 12, Christopher Jones Jr. xx 17, Gabriel Olaseni xx 20, Allerik Freeman xx 20, Tuğberk Gedikli x Mykal Reginald Riley xx 6, Ender Arslan xx, İzzet Türkyılmaz x 2, Tevfik Akdamar x

Başantrenör: Serkan Erdoğan

Pınar Karşıyaka: Brandon Stephan Triche xx 6, Amadou Garvey M Baye x 3, James Metecan Birsen xx 12, Tony Taylor xx 14, Jordan Daniel Morgan xx 16, Nusret Yıldırım xx 14, David Kennedy xx 11, Yunus Emre Sonsırma x 6, Semih Erden x 3

Başantrenörü: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 18-22 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 38-45 (Pınar Karşıyaka Lehine)

3. Periyot: 58-63 (Pınar Karşıyaka lehine)

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