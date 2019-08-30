Bursaspor, 7 oyuncu ile anlaştı

Kadrosuna 7 yeni oyuncuyu dahil eden Bursaspor; Çağlar Şahin Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri ve Aykut Akgün ile anlaşma sağladı. Aynı zamanda oyuncuların da lisans işlemleri tamamlanırken, Türkiye Futbol Federasyonu’na isimleri verildi.

İşte Bursaspor’un yeni transferleri;

Anıl Karaer: Galatasaray altyapısından yetişen 31 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 31 Mayıs 2021 tarihinde sözleşmesi sona erecek oyuncu, son olarak Osmanlıspor forması giyiyordu. Süper Lig tecrübesi bulunan deneyimli savunmacı; daha önce Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Eskişehirspor, K.Karabükspor, K.Erciyesspor, Mersin İdman Yurdu, Adanaspor, Beylerbeyi, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giydi. Geçen sezon TFF 1’inci Lig’de Osmanlıspor’da ter döken Anıl Karaer, 29 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Çağlar Şahin Akbaba: 24 yaşındaki kaleci, İzmir ekibi Bucaspor’un altyapısından yetişti. Bir dönem Elazığspor’a kiralanan genç eldiven, daha sonra Kardemir Karabükspor ve Adana Demirspor formaları giydi. Geçen sezon Adana Demirspor’un kalesini koruyan genç eldiven TFF 1’inci Lig’de 29 maça çıktı, 25 gol yerken kalesini 13 maçta gole kapadı. Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Musa Araz: 25 yaşındaki oyuncu Konyaspor’dan 1 yıllığına kiralandı. Almanya’da yetişen ve futbol eğitimini de burada alan genç orta saha, Türkiye’ye adımını 2017/18 sezonunda Konyaspor ile attı. Bir dönem Afjet Afyonspor’a kiralanan oyuncu, Konyaspor’da Süper Lig’de şans bulamazken; TFF 1’inci Lig’de Afyon ekibiyle 7 maça çıktı ancak gole katkıda bulunamadı.

Cüneyt Köz: 26 yaşındaki oyuncu stoper mevkisinde oynuyor. Almanya doğumlu olan ve futbol eğitimini de dünya devi Bayern Münih’te alan deneyimli oyuncu, 2013/14 sezonunda Kayserispor ile birlikte Türkiye’ye geldi. Daha sonra 2015/16 sezonuyla birlikte Balıkesirspor’a giden gurbetçi oyuncu, 4 sezon burada forma giydi. Geçen sezon TFF 1’inci Lig’de 24 maça çıkan oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Recep Aydın: 29 yaşındaki Recep Aydın, futbola Çanakkale’de başladı. Altyapıdan Konyaspor U21 Takımı’na geçen orta saha oyuncusu sırasıyla; İstanbulspor, İnegölspor, Kardemir Karabükspor, Giresunspor ve Ümraniyespor’a kiralandı. 2 yıllık anlaşılan oyuncu, geçen sezon Ümraniyespor’da 26 TFF 1’inci Lig maçında 5 gol attı, 4 de asist kaydetti.

Onurcan Piri: 24 yaşındaki kaleci ile 2 yıllığına anlaşıldı. Futbola Giresunspor altyapısından başlayan oyuncu 2013/14 sezonunda da Bursaspor’a transfer oldu. Ancak Bursaspor ile maça çıkamadan yolları ayrılan genç eldiven, Kayseri Erciyesspor, Adliyespor ve Yeni Çorumspor formaları giydi. Geçen sezon Çorum ekibiyle TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden Onurcan, 31 maçta kaleyi korudu ve 30 gol yedi, 9 maçta ise kalesini gole kapadı.

Aykut Akgün: Almanya doğumlu oyuncu ile 1 yıllık anlaşıldı. 31 yaşında ve stoperde forma giyen oyuncu Almanya’dan 2003/04 sezonunda Trabzonspor’a transfer oldu. O günden bugüne hemen hemen her sezon başka kulüplerde forma giyen deneyimli oyuncu, 2011/12 sezonunda Trabzonspor tarafından 625 bin Euro’ya Karşıyaka’dan yeniden transfer edildi. Ancak sonrasında kiralanan oyuncu, son olarak Şanlıurfaspor ile TFF 2’nci Lig’de geçen sezon 30 maça çıktı, birer gol ve asist kaydetti.

Transfer edilen oyuncularla bugün saat 14:30'da sözleşme imzalanacak.

DHA