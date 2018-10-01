Bursaspor 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı

Bursaspor bu sezon ligde kazanamazken galibiyet hasreti de 10 maça çıktı. Yeşil beyazlılar 470 lig maçı öncesinde de 10 maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor’da Robinho’nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon ligde galibiyetle henüz tanışamayan yeşil beyazlıların ligdeki üç puan hasreti de üst üste 10 maça çıktı. Geçen sezon ligde oynadığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Timsah, bu sezon ise 7 maçtan yalnızca 5 beraberlik çıkardı.

16 YIL ÖNCEYDİ

Bursaspor, DG Sivasspor mağlubiyetinin ardından 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı. Bursaspor daha önce 2001/02 sezonundaki lig maçlarında son 7 ve akabindeki sezonda ise ilk 3 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Bursaspor o dönem 10 maçlık galibiyet hasretine 4’üncü hafta evinde Kocaelispor’u yenerek son vermişti. Yeşil beyazlılar bu hafta ise lig maçında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak.

153 GÜNDÜR GALİBİYET YOK

Yeşil-beyazlılar ayrıca, ligin ilk 7 haftalarındaki maçları baz alındığında küme düştüğü 2003/04 sezonundan daha kötü bir başlangıç yaptı. Bursaspor, söz konusu sezondaki ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplarken, bu sezon ise 5 puanda kaldı. Süper Lig’de son olarak 30 Nisan’da sahasında Atiker Konyaspor’u mağlup eden Bursaspor’un ligdeki galibiyet hasreti de 153 güne çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, o maçtan sonra oynadığı 10 maçın 5'ini kaybederken, 5'inden de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)