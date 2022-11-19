Bursaspor, 3 eksikle Isparta 32 Spor karşısında

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bursaspor , yarın sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Niyazi Atakan Ataseven ve Fatih Karatağ yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erhan Kaya olacak. Son haftalarda çıkış yakalayan yeşil-beyazlı ev sahibi ekip, taraftarı önünde de kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Bursaspor’da sakatlıkları bulunan Hasan Ayaroğlu, Samet Bozkurt ve Eren Güler forma giyemeyecek.

Bursaspor’da Isparta 32 Spor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.