Bursaspor, 24Erzincanspor deplasmanında seri peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 12. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor’la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı oynanacak olan mücadele saat 18.00’de başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Burak Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılığını Sedat Etik ve Şafak Nalbantoğlu gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Semih Güçlü olacak.

Geçen hafta İnegölspor’u sahasında mağlup eden Bursaspor, deplasmanda da aynı başarıyı elde edip seri galibiyetlere başlamak istiyor. 24Erzincanspor ise Nazilli Belediyespor yenilgisini taraftarına unutturmayı hedefliyor.