Bursaspor - Yılport Samsunspor maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1. Lig'in 5. Hafta mücadelesinde Bursaspor , sahasında Yılport Samsunspor'u 4-1 yenerek, sezonun ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü, mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını kaydeden Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3 puanı coşkulu bir mücadele ve iyi oyun ile aldıklarını söyledi.

İyi bir kadroya sahip olduklarını fakat henüz çok iyi bir takım olmadıklarını belirten Tekke, "İyi oyuncularımız var, talihsizliğimiz zaman olarak çok fazla antrenman yapamamamız oldu. Eksik bir sürü parça var, galibiyet insanları mutlu etti. Taraftarımız da çok destek oldu. Aslında ilk olarak Eyüpspor maçının ilk 15 dakikasında aynı cesareti denedik oyun anlamında ama o gün oyuncularımızın cesareti kırıldı. Bugün bu cesareti oyuncularımız gösterdi. Biz ne yaptığını bilen ve özellikle baskılı bir şekilde topa sahip olan bir takımız. Kötü sonuçlar aldığımız dönemde de topa sahip olma oranlarımızın rakiplerimizin üzerinde, çok hızlı, kaliteli pasları yapabilecek oyuncularla bunu yapabiliriz. Biz kaos futbolu istemiyoruz. Bursaspor camiası altyapısıyla örnek bir camia, bu oyuna coşkuyu ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, şu yorumda bulundu;

"Üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir futbol ile istemediğimiz bir sonuç aldık. Beklemediğimiz bir sonuçtu. Bursaspor'un her şeyi ile bize saldıracağını biliyorduk çünkü çok kötü gidiyorlardı. Bizden daha iyi mücadele ettiler, daha fazla istediler. Geldiğimiz günden beri hazırlık dönemi de dahil ilk defa takımımızı bu kadar kötü gördük. Tanıyamadık. Futbolda bunlar var, bizim için çok büyük bir ders oalcak, sezonun dersi diyebilirim. Mücadele etmezsen rakip kim olursa olsun mağlup olursun. 30 ile 45. dakikalar arasını çok iyi oynadık, maç 1-1'ken 2-1'i yakalayıp içeri girseydik, daha farklı olabilirdi. Bursaspor 10 kişi kaldıktan sonra biz böyle oynamamalıydık. Maç skor olarak bizi çok üzdü, bu kadar kötü oyunda bu skor bizi fazlasıyla üzdü. Pazar günü Gençlerbirliği maçımız var, o maça hazırlanacağız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma haline geldi. Bu oyunu bir an önce silip üzerimizden atmamız gerekiyor, oyuncularıma tek söylediğim; bunu unutacağız, mücadele etmeden maç kazanılmaz. Futbolda yenilmek var ama böyle yenilmek yok, daha çok kenetleneceğiz."

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