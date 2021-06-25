Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA'nın başarılı raketlerinden Defne Aslanbaş, 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak, Türkiye'yi Avrupa Yaz Kupası Elemeleri'nde temsil etme hakkı kazandı.

Yenigün Tenis Kulübü sporcusu Defne Aslanbaş, Ankara'da düzenlenen 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak, önemli bir başarı elde etti. Böylelikle 14 Yaş Kız Milli Takımı'na katılma hakkı kazanan başarılı sporcu, 27-29 Haziran tarihleri arasında Polonya'nın Sobota kentinde düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Elemeler'inde, Türkiye'yi temsil edecek.

14 Yaş Kız ve Erkek Milli takımlarıının 22-24 Haziran tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşen 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Milli Takım Hazırlık Kampı ise dün itibariyle sona erdi.

İrem Kurt, Defne Aslanbaş ve Nisan Can'dan oluşan antrenörlüğünü Ahmet Yücel'in yaptığı 14 Yaş Kız Milli Takımı, 14 Yaş Erkek Milli Takımı ile birlikte Polonya'da madalya için boy gösterecek.

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