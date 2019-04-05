Bursalı basketbol severleri aynı çatı altında buluşturmayı başaran Bursa Tek Pota Basketbol Ligi, tüm hızıyla devam ediyor. Nilüfer Barış Spor Salonu’nda 15 Mart’ta start alan organizasyona katılan 18 takım 3 grupta mücadele ediyor. 30 dakika süren karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne olurken, yalnızca parkedeki oyuncular değil tribünde yer alan aileleri ile diğer seyirciler de büyük keyif alıyor.

Temel amacın anı biriktirmek olduğu Bursa Tek Pota Basketbol Ligi’nde grup maçlarının ardından çeyrek ve yarı final maçlarıyla devam edecek. Çeyrek final karşılaşmaları 12 Nisan’da, yarı final maçları 14 Nisan’da oynanacak. Başarı sağlayan iki ekip ise 15 Nisan’daki final maçında karşılaşacak.

Bursa Tek Pota Basketbol Ligi’nin merakla beklenen All-Star etkinliği de 14 Nisan Pazar günü oynanacak. Nilüfer Barış Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda Kadın, Erkek ve Çocuk All-Star, 3’lük, 4’lük ve yetenek yarışmaları gerçekleştirilecek.

İHA