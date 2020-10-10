Bursa'da polis ekiplerinin kent genelinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, işletmede yapılan kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayan 76 kişiye toplamda 239 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sorumlularına eksik belge, kapalı alanda sigara içme ve ruhsata uygun faaliyet göstermeme gerekçeleriyle de işlem yapıldı.