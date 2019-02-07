Bursaaspor'a Sakho şoku

Bursaspor’un şu aralar en çok ihtiyaç duyduğu futbolcu olan Diafra Sakho’dan kötü haber.

07 Şubat 2019, Perşembe 07:05
- A +
Bursaaspor'a Sakho şoku

İlk 2 maçında 2 gol kaydederek Bursa’daki kariyerine müthiş bir başlangıç yapmasına rağmen daha sonra düşüşe geçen yıldız oyuncu 13. haftadaki Erzurumspor maçından itibaren de 5 mücadelede sakatlığından dolayı sahaya çıkamadı. Son oynanan Atiker Konyaspor maçında da kadroda yer almayan Sakho, tedavisine ise Fransa´da devam ediyor. Başarılı forvetin tedavisinin en az 1 ay daha sürmesi bekleniyor. Timsah ayrıca sakatlığı bir türlü iyileşmeyen Shehu’dan da uzun süredir faydalanamıyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.