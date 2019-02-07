İlk 2 maçında 2 gol kaydederek Bursa’daki kariyerine müthiş bir başlangıç yapmasına rağmen daha sonra düşüşe geçen yıldız oyuncu 13. haftadaki Erzurumspor maçından itibaren de 5 mücadelede sakatlığından dolayı sahaya çıkamadı. Son oynanan Atiker Konyaspor maçında da kadroda yer almayan Sakho, tedavisine ise Fransa´da devam ediyor. Başarılı forvetin tedavisinin en az 1 ay daha sürmesi bekleniyor. Timsah ayrıca sakatlığı bir türlü iyileşmeyen Shehu’dan da uzun süredir faydalanamıyor.