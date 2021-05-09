Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren ve sezonu liderin bir puan gerisinde 2. sırada tamamlayarak, şampiyonluğu kıl payı kaçıran Bursa Yıldırımspor, yoluna Play-Off mücadelelerinde devam ediyor.

Bu noktada Play-Off Çeyrek Final karşılaşmalarında 1954 Kelkit Belediyespor ile eşleşen Bursa temsilcisi, Gümüşhane’de oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Üst tur için avantaj elde eden Bursa ekibi, rakibini yarın rövanş mücadelesinde Bursa’da ağırlayacak.

ZORLU RANDEVU SAAT 16.00’DA

Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanacak olan zorlu randevu, saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı ise İzmir bölgesi hakemlerinden Yiğit Arslan yapacak. Arslan’ın yardımcılıklarını ise Ali Tuna ve Mert Bulut gerçekleştirecek.

GALİBİYET, TURU GETİRİYOR

Bursa Yıldırımspor, bu mücadeleyi kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Golsüz veya 1-1 gibi eşitliklerde ise, turu geçen taraf yine Bursa ekibi olacak. Gümüşhane temsilcisi de, kazanması halinde yoluna devam edebilecek. 2-2’lik skor maçı uzatmaya taşırken; daha yüksek gollü beraberliklerde ise tur, konuk ekibin olacak.

EVİNDE ETKİLİ

Bursa Yıldırımspor, iç sahada başarılı bir görüntü çiziyor. Sezon genelinde sahasında 16 lig karşılaşmasına çıkan Bursa ekibi, bu mücadelelerin 11’ini kazanarak iyi bir grafik çizdi. Ligde iç sahada en fazla puan toplayan ekip olan Bursa temsilcisi; sadece bir beraberlik alırken, 4 kez mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

TAMAMEN BU MAÇA KONSANTRE

Ligde şampiyonluğun çok az farkla kaçmasının ardından tüm gücünü Play-Off’lara yönlendiren Bursa Yıldırımspor’da hazırlıklar tamamlandı. Camia kenetlenirken, teknik heyet ve futbolcular da galibiyete inanıyor. İki ekibin bu sezon iki maçlarında Bursa temsilcisi mağlubiyet yüzü görmezken; deplasmanda 1-1 beraber kalan Bursa Yıldırımspor, evinde rakibini 2-0 yenmişti.

FOTOĞRAFLI