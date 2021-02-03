Bursa Yıldırımspor - Silivrispor maç sonucu: 1-4

Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta 19. haftaya lider giren Bursa Yıldırımspor, sahasında haftaya 14. sırada giren Silivrispor’a 4-1 mağlup oldu. Bursa temsilcisi evinde 7 maçlık aradan sonra ilk kez puan kaybederken, Silivrispor da sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Bursa Yıldırımspor, 3. dakikada gole yaklaştı. Hüseyin Çelik’in pasında ceza sahasında topla buluşan Furkan Fehmi’nin vuruşunda, kaleci kurtarışıyla tehlikeyi önledi.

10. dakikada Silivrispor atağında, Tufan Deniz’in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Özal sağına gelen topu direk dibinden çelmeyi başardı.

Silivrispor, 13. dakikada golü buldu. Savunma hatası sonrası topla birlikte ceza sahasına doğru ilerleyen Sercan Besler, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaştı. Sol kanattan Osman Demir’in yaptığı ortada, Hüseyin Çelik’i aşan topa Doğacan Diker gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Bursa Yıldırımspor, 54. dakikada eşitliği sağladı. Doğacan Diker’in sağ kanattan yaptığı yerden ortada, arka direkte tek vuruşla pozisyonu tamamlayan Furkan Fehmi Güneş, skora denge getirdi: 1-1.

Silivrispor, 64. dakikada yeniden öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya Sercan Beşler kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 1-2.

72. dakikada Osman Demir’in kullandığı köşe vuruşu sonrası, Hüseyin Atalay’ın arka direkte yaptığı vuruş yandan az farkla auta çıktı.

78. dakikada Silivrispor farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahasına gönderilen topu kontrol eden Muhammet Sait Özvardar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

80. dakikada Silivrispor atağında, ceza sahasına gönderilen topta yaşanan karambolde son dokunuşu yapan Tufan Deniz Gelen, takımının 4. golünü kaydetti: 1-4.

Maç bu skorla sona erdi.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Yusuf Doğan (xx), Melih Kurtuluş (xx)

BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (x) - Kerem Az (x), Ramazan Erarslan (x), Mahmut Güleç (x), Osman Demir (xx), Tuğkan Kamışoğlu (x) (Dk. 78 Mehmet Kalkan ?), Hacı Mustafa Karabulut (x) (Dk. 46 Muhammet Öz x), Doğacan Diker (xx) (Dk. 73 Hacı Şükrü Çiçek x), Hüseyin Atalay (x) (Dk. 78 Kerem Yaşa ?), Furkan Fehmi Güneş (xxx) (Dk. 82 Hüseyin Sapsağlam ?), Hüseyin Çelik (x)

SİLİVRİSPOR: Alper Kağan Çakır (xxx) - Oğuz Yavuz (xxx), Bülent Demir (xxx), Ömer Memiş (xxx), Mücahit Karagöz (xx), Hakan Sayar (xxx) (Dk. 89 Veli Uğur Kara ?), Sercan Besler (xxx), Muhammet Sait Özvardar (xxx), Mustafa Cevret (x) (Dk. 55 Hasan Ulaş Uyğur x), Gökhan Göksu (xx) (Dk. 89 Soner Ergençay ?), Tufan Deniz Gelen (xxx) (Dk. 84 Emre Sofuoğlu ?)

GOLLER: Dk. 54 Furkan Fehmi Güneş (Bursa Yıldırımspor), Dk. 13, Dk. 64 Sercan Besler, Dk. 78 Muhammet Özvardar, Dk. 80 Tufan Deniz Gelen (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Tuğkan Kamışoğlu (Bursa Yıldırımspor) - Mücahit Karagöz (Silivrispor)

DHA