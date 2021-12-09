TFF 3. Lig 1. Grup’un 16. haftasında evinde Bursa Yıldırımspor’la 3 puan adına kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor’da, önemli eksikler bulunuyor. Bordo-beyazlı ekipte bu maç öncesi Yiğitcan Erdoğan’ın karantina süreci devam ediyor. Yusuf Ensar Poyrazlı sakatlığı, Salih Polatdemir ise kart cezası nedeniyle bu maçın kadrosunda bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan Ahmet Ertuğrul Öztürk’ün Bursa ekibi karşısında yeniden formasına kavuşması beklenirken, İzzet Topatar, Muhammed Umut Akbulut, Cihan Canpolat, Gökhan Ekmen, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Fırat Ergün sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde 17. haftadaki Fatsa Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki eksikle çalıştı

Bursa Yıldırımspor’la karşılaşacak olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Elazığspor Tesisleri Üst Saha’da gerçekleştirilen günün tek antrenmanına ısınma hareketleri ile başlayan bordo-beyazlılar, pas ve taktik çalışma ile idmanı sonlandırdı. Teknik Direktör Cafer Aydın koordinesindeki antrenmana karantina süreci devam eden kaptan Yiğitcan Erdoğan ile sakatlığı devam eden Yusuf Ensar Poyrazlı katılmadı.

İHA