İlk maçta deplasmanda girdiği gol düellosundan avantajı cebine koyarak dönen Bursa Yıldırım, evinde hedefine ulaştı. Kelkit Belediyespor’un Kerem’in kendi kalesine attığı gol ile öne geçtiği maçı, Ramazan’ın golüyle çeviren Bursa temsilcisi final biletini aldı. Maçın önemli anlarına gelince... 9. dakikada 1954 Kelkit Belediyespor öne geçti. Sağ kanattan içeriye doğru gönderilen topu, arka direkte göğsüyle kalecisine indirmek isteyen Kerem Az’ın müdahalesi sonrası, meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 0-1.

Maç sonu gerginlik

38. dakikada Bursa Yıldırımspor, skora dengeyi getirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası kale önünde yaşanan karambolde topa son dokunan Ramazan Erarslan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından 1954 Kelkit Belediyespor’da Adem Sağlam, hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Bursa Yıldırım yarı final ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.