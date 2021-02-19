Bursa stadyumu ile ilgili, özellikle Bursa dışından gelen taraftarların, merak ettiği soruların başında stadyumun nerede yer aldığı gelmektedir.

Bursa stadyumu nerede?

Tam adı "Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu" olan stadyum, Bursa'nın "Veledrom" bölgesinde bulunuyor. Stadyum, Türkiye'de bulunan, "C90" görüş açısına sahip sayılı stadyumlardan biridir. Stadyumun açılışı, 21 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile gerçekleşmiştir.

Bursa Stadyumu'nun adı nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi stadyumun tam adı, "Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu"dur. Bu stadyum, çok amaçlı bir stadyumdur. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Şubat 2011'de yaptığı ihaleyi kazanan firma "Gintaş"tır. Stadyumun tamamlanması 4-5 yıl kadar sürmüştür. Açılışını ise 21 Aralık 2015'te yapmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun kapasitesi ne kadardır?

Bursa Stadyumu'nun açıklanan kapasitesi, "43331" kişiliktir. Stadyumun açıklanan maliyeti ise toplam, "167.909.000" liradır. Zemini, doğal çimden oluşmaktadır. Bursaspor tarafından kullanılmaktadır. Boyutları ise şu şekildedir: En: 68 m, boy: 105 m.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu kaç kişiliktir?

Yazımızda da bahsettiğimiz gibi stadyumun kapasitesi, "43331" kişiliktir. Bu sayı, oynanan farklı karşılaşmalara göre veya tadilat durumuna göre farklılıklar gösterebilmektedir. Stadyum, 21 Aralık 2015 tarihinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaspor'a devredilmiştir. Stadyum, vatandaşlar tarafından, "Timsah Arena" ismi ile de bilinir.

Stadyum, Nilüfer Deresi'ne oldukça yakındır. Bursa Metrosu ile de uyum içindedir. Stadyumun kapladığı toplam alan ise şu şekildedir: En: 212 m, boy: 283 m. Stadyum, toplam 6 kattan oluşmaktadır. Bu katlardan biri, "platform" katıdır. İkisi ise "bodrum" katıdır. Diğer 3 kat ise "zemin üstü" katlardan oluşmaktadır.