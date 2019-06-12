Bursa Orhangazi Yarışı'nda zafer Onur Balkan'ın

Bursa’da dün koşulan Orhangazi Bisiklet Yol Yarışı’nda kazanan Salcano Sakarya BB Takımı’ndan Onur Balkan oldu.

12 Haziran 2019, Çarşamba 11:40
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Bursa Orhangazi Yarışı'nda zafer Onur Balkan'ın

Saat 10.00’da Bursa şehir merkezinden başlayarak Gemlik’te son bulan 172 kilometrelik yarışın startı Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal tarafından verildi.

10 takımdan 107 sporcunun mücadele ettiği yarışı, Onur Balkan’ın ardından Yunanistan Milli Takımı’ndan Georgios Bouglas ikinci bitirirken yine Salcano Sakarya BB Takımı’ndan Mustafa Sayar ise günü üçüncü olarak tamamladı.

Onun galibi Onur Balkan, en iyi tırmanışçı ve en iyi sprinter klasmanlarında da liderlik mayosunun sahibi oldu.

Bursa’da yarış heyecanı bugün, Bursa- Uluabat arasında koşulacak 122 kilometrelik Yıldırım Beyazıt Yol Yarışı ile devam edecek.

(Cyclist)

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